Stefanie Hertel: Bitteres Drama um Tochter Johanna Mross!

Auch wenn Stefanie und ihre Familie unzertrennlich sind, fliegen auch bei ihnen manchmal ganz schön die Fetzen. So berichtet die Sängerin nun bei "MDR um 4": "Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es kracht nie. Wir sind eine Familie und wir sind eine Band, und das ist natürlich. Aber so schlimm ist es nicht, aber es gibt natürlich die Momente, wo man eben aneinander gerät oder wo man nicht einer Meinung ist. Aber wir haben einen sehr, sehr guten Weg, miteinander umzugehen, Und das funktioniert." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Stefanie geben. Doch damit nicht genug...