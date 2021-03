Stefanie Hertel: Enthüllt - Ihr Familienglück liegt in Wirklichkeit in Scherben

Und auch an Stefanies zweitem Ehemann Lanny (46) lässt Andreas kein gutes Haar: "Wir sind nicht so auf einer Wellenlänge." Nicht nur er trauert angeblich noch Stefanies Ex Stefan Mross (45) hinterher: "Er war uns, der Familie, wesentlich sympathischer als der Jetzige, als der Lanny! Er war viel menschlicher."

Unglaubliche Aussagen vom Bruder! So hat Familie Hertel ja noch nie aus dem Nähkästchen geplaudert. Und gleichzeitig auch noch so heftig über Stefanies Ehemann gelästert. Aber das ist noch nicht das Ende: "Der Lanny ist arrogant. Mit dem Mross konntest du was anfangen und mit dem hier kannst du nix anfangen. Aber es ist ja ihr Leben und nicht meins!"

Andreas, den Stefanies Mutter Elisabeth († 67) mit zwei weiteren Kindern 1978 mit in die Ehe mit Eberhard (82) gebracht hat, meint auf die Frage, ob Lanny von Stefanie und ihrem Namen profitiert und er ja sonst nix wäre: "Richtig, das ist so!" Geht es noch gemeiner?