Stefanie Hertel: Jubelnews - Sie ist einfach nur glücklich

Stefanie Hertel schwebt im Musikhimmel! So verkündet das Schlagerurgestein via "Instagram", dass endlich ihre neue Single erschienen ist. Via "Instagram" offenbart sie zu einem Foto, welches sie in einem Kornblumenfeld zeigt: "Ein ganzes Feld voller Kornblumen-herrlich! Ich wünsche euch allen einen sonnigen Sonntag Morgen! Ab sofort gibt es mein neues Lied Kräuter-Hexen zum Download." Wow! Das so eine Hammer-News von ihren treuen Anhänger nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie voller Euphorie: "Schönes neues Lied von Dir", "Wundervoll Stefanie!!" sowie "Top Hertelchen". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit nur hoffen, dass Stefanie ihr Glück in vollen Zügen genießen kann und sich reichlich Feiern lässt...