Stefanie Hertel: Neuanfang ohne Lanny! Das steckt wirklich dahinter

"Alles läuft so, wie ich es mir erträumt habe", erzählt die Vogtländerin mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Keine Frage: Beruflich ist sie in Topform und ständig auf Achse! Vor kurzem begeisterte sie noch mit ihrer Theatertour – nun rockt sie demnächst die große Musical-Bühne in Hamburg und gibt zahlreiche Abba-Songs zum Besten. Klingt ja alles fantastisch, bliebe da nicht eine Frage. Wo bleibt da die Liebe? Schließlich turnt Stefanie meist nur noch allein durch die Weltgeschichte – ohne ihren Lanny. "Bei mir gab es besonders im vergangenen Jahr Entscheidungen, die ich so nicht erwartet hatte und bei denen ich mir anfangs nicht so sicher war, ob das alles in eine gute Richtung führt", plauderte sie laut "Freizeitwoche" aus. Oh je! Geht es bei den Entscheidungen etwa um die Zuneigung zu ihrem Mann?

Schon seit einigen Monaten pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass in ihrer Ehe der Haussegen schief hängt. Sogar von Scheidung war heimlich die Rede! Fest steht: Stefanie zieht aktuell ihr eigenes Ding durch und wirkt so, als hätte sie sich von Lasten der Vergangenheit befreit…

