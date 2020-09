Stefanie Hertel: Schlimmer Bühnenunfall!

Seit Jahren ist Stefanie Hertel aus der deutschen Schlagerwelt nicht weg zu denken. So stand die Sängerin schon in jungen Jahren auf der Bühne und verzauberte ihre Fans mit ihren Auftritten. Doch obwohl Stefanie das Show-Business im Blut liegt und die Bühne ihr zu Hause ist, können auch Stefanie mal ein paar Zwischenfälle passieren. So plaudert die Blondine nun ganz unverblümt über einen Bühnenunfall, der sich in der Vergangenheit ereignete...