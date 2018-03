Stefanie Hertel: Traurige Trennungs-Beichte!

Ohje, arme Stefanie Hertel! Erst kürzlich musste die Schlagersängerin den Tod ihrer geliebten Mutter verkraften. Jetzt wendet sich Stefanie erneut mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit. Kaum verwunderlich, dass ihre Fans bei so viel Emotionen in großer Sorge um ihr Idol sind. Geht es Stefanie gut?

Stefanie Hertel: Trauriger Schlussstrich

Stefanie Hertel: Traurige Beichte

Obwohl Stefanie bereits wieder glücklich verheiratet ist, scheinen immer noch viele Fans Interesse an ihr und ihrem Ex Stefan Mross zu haben. Für viele Anhänger ist es nach wie vor rätselhaft, warum die Beziehung der beiden in die Brüche ging. Auf die Frage, wie es zu dem Beziehungs-Aus kam, berichtet Stefanie in der "NDR"-Show "DAS!": "Tja, das ist die große Frage. Na gut, es kann ja einfach mal sich ausgeliebt haben, oder?" Ehrliche Worte, die ihren Fans Klarheit verschaffen sollten.

Stefanie Hertel: Neues Liebes-Glück

Allerdings scheint Stefanie der Vergangenheit nicht mehr hinterher zu trauern. Mit ihrem Ehemann Lanny konnte sie ein neues Liebes-Glück finden. So fügt Stefanie hinzu: "Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sehr, sehr glücklich verheiratet mit Lanny, und das ist mein jetziger Mann. Und ja, das Leben spielt manchmal einfach ein anderes Lied, und unser Lied war einfach zu Ende."