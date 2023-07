Stefanie Hertel & Lanny: Ego-Trip statt Ehe-Glück! Jetzt ist es endgültig

Als die Sängerin vor einigen Monaten eine Gastrolle im "Mamma Mia"-Musical in Hamburg abstaubte, erfüllte sich für sie ein Traum. Kurzerhand zog Hertel in die Hansestadt, Ehemann Lanny blieb zurück in Bayern. Mit Aussagen darüber, wie glücklich sie jetzt sei, befeuerte sie die Krisen-Gerüchte.

Nun lief ihr Engagement aus, das Paar war wieder vereint. Es gab sogar wieder gemeinsame Pläne. Bis Oktober wollen sie mit ihrer Familien-Band "More than words" auf Tour gehen. Die Ehe-Krise schien überwunden. Oder doch nicht?

Plötzlich verkündet Stefanie Hertel, dass sie ab November wieder für das "Mamma Mia"-Musical auf der Bühne stehen wird. Sie geht zurück nach Hamburg. Alleine. Für ihren Ehemann muss das ein Schlag ins Gesicht sein. Direkt nach der gemeinsamen Tour will seine Frau wieder flüchten. Steckt mehr dahinter? Plant Stefanie Hertel eine heimliche Scheidung? Das gemeinsame Leben in Bayern scheint nicht mehr das zu sein, wonach sich die Vogtländerin sehnt. "Immer nur das Gleiche zu machen, wäre für mich total langweilig", gesteht sie selbst.

Sie ist gerne unterwegs, hat dann schon immer den Abstand von ihrem Partner genossen. "Wir können sehr gut ohneeinander", so Hertel. Klingt eher unterkühlt als nach wahrer Liebe. Früher betonte die 43-Jährige zwar: "Wir nehmen uns hin und wieder gemeinsame Auszeiten, die sich wie Flitterwochen anfühlen." Doch private Zweisamkeit hat sich das Paar offenbar schon lange nicht genommen. Fehlte ihnen am Ende die Zeit für ihre Liebe?