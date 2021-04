Stefanie Hertel & Lanny: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Ehe ans Licht

Wie Stefanie nun verrät, ist sie mit ihrem Lanny noch genau so glücklich wie am ersten Tag. Gegenüber "Brisant" berichtet sie: "Der Lanny ist eine riesenriesenriesengroße Bereicherung in unserem Leben, nicht nur in meinem Leben, sondern in unserem Leben, und für die Johanna auch. Die Johanna hat in ihm einfach einen Menschen gefunden, dem sie zu hundert Prozent vertraut, den sie wirklich total liebhat. Und die beiden sind so ein absolutes Dreamteam." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben der Patchwork-Familie geben. Und auch Lanny kann seiner Stefanie nur zustimmen!