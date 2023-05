Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Nach 9 Jahren! Die Karriere zerstört ihre Ehe

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass es zwischen Stefanie Hertel und ihrem Gatten brodelt. Jetzt bestätigt die Sängerin selbst: Ja, es gab Streit! Während der Premiere zum ABBA-Avatar-Event in London bekamen sich die beiden Musiker sogar wegen Banalitäten in die Haare. Das klingt nach einer handfesten Krise …

Nun ist Stefanie Hertel auch noch nach Hamburg gezogen – weit weg von ihrem Lanny. Hier spielt sie die Rolle der "Tanja" im "Mamma Mia"-Musical. Von ihrem neuen Leben erzählt sie begeistert: "Ich bin schon seit einigen Wochen in Hamburg und lebe dieses Musical-Leben. Das macht total viel Spaß."

Vor allem die attraktiven Tänzer, die täglich mit ihr auf der Bühne stehen, haben es der 43-Jährigen offenbar angetan. "Diese jungen, hübschen, gut durchtrainierten Burschen", schwärmt sie. Stefanie Hertel genießt es sehr, von ihnen im Stück umgarnt zu werden. "Das ist schon ganz nett, muss ich sagen", gibt sie ehrlich zu. Hoffentlich ein Weckruf für Lanny! Währenddessen sitzt der 48-Jährige alleine in Chiemgau in Bayern, wo das Paar einst so glücklich zusammen war. Vielleicht ist Stefanie dort der Alltag mit ihm zu eintönig geworden? Immerhin betont sie oft: "Ich liebe neue Herausforderungen. Immer nur das Gleiche zu machen, wäre für mich total langweilig."

Jedenfalls blüht die Künstlerin in Hamburg richtig auf, irgendetwas scheint ihr vorher schon lange gefehlt zu haben. Denn sie hofft obendrein, dass ihr Engagement in der Hansestadt verlängert wird! Und ihren Ehemann vermisst sie anscheinend noch nicht. Aber vielleicht ist diese Auszeit ja auch eine Chance, erneut zu erkennen, warum man sich einmal ineinander verliebte ...

