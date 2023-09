Stefanie Hertel: Zauberhafte News! ER ist der neue Mann an ihrer Seite

Schlagerfans haben endlich wieder Grund zur Freude! Bereits seit 2014 versüßt die TV-Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" jedes Jahr den Zuschauern die besinnliche und gemütliche Vorweihnachtszeit. Und die dürfte dieses Jahr besonders honigsüß werden! Denn wie nun bekannt gegeben wurde, gibt es für die Jubiläumsausgabe der Weihnachtsshow eine große Veränderung! Für die zehnte Ausgabe wird nicht mehr Moderatorin Sonja Weissensteiner auf der Bühne stehen, sondern Schlagersängerin Stefanie Hertel! Damit konnte sich die Show einen echten Hochkaräter der Schlagerszene angeln! Gegenüber "Meine Schlagerwelt" machte Sängerin Stefanie Hertel nun endlich öffentlich: "Ich freue mich sehr darauf, diese traditionsreiche Sendung im Land der Stillen Nacht mit DJ Ötzi an meiner Seite moderieren zu dürfen. Im Advent und in der Weihnachtszeit lasse ich mich mit der Familie und Freunden seit meiner Kindheit gern von dieser besonderen Stimmung verzaubern." Hurra! Stefanie Hertel wird an der Seite des österreichischem Entertainers DJ Ötzi stehen und für ordentlich Stimmung sorgen! Damit dürfte die Weihnachtszeit für die Fans der Musikerin gesichert sein! Und DJ Ötzi freut sich sicherlich auch über tatkräftige Unterstützung...