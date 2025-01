Anna-Carina Woitschack & Stefanie Hertel: Plötzlich vereint! Klatsche für Stefan Mross

Wie die Blondine jedoch auf Instagram bereits durchsickern ließ, wäre sie nicht daran interessiert im Dschungel alte Wunden aufzureißen und über ihren Ex zu sprechen. Dennoch weiß man im Dschungel nie, was die Stimmung am Lagerfeuer den Stars für Geheimnisse entlockt. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, ob sich Anna-Carina an ihre Vorsätze halten wird. Gewiss wird sich auch Ex Stefan Mross den Dschungel-Klatsch seiner Verflossenen nicht entgehen lassen. Vielleicht auch, um zu sehen wie sich seine Ex durch die Prüfungen quälen muss ...

Wie viel ihn die Scheidung von Anna-Carina gekostet hat, erfahrt ihr im Video: