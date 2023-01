Stefanie Hertel: Zerbricht ihr Familienglück? Die Wege trennen sich...

Der Terminkalender des sympathischen Trios platzt aus allen Nähten! So begeisterten sie auch beim jährlich stattfindenden Western-Festival "Truck Treff Kaunitz" in der ostwestfälischen Stadt Verl. Doch nicht nur die Fans freuten sich, sondern auch Stefanie Hertel, wie sie gegenüber der "Freizeitwoche" verriet: "Die Westernparaden, die vielen bunten Trucks – das war ein toller Spaß!" Und auch Ehemann Lanny war voll in einem Element: "Absolut! Das ist genau meine Welt. So viele Gleichgesinnte zu treffen, ist wirklich klasse. Und das Beste: Hier muss ich mich niemandem erklären, warum ich einen Cowboy-Hut trage. Das tut hier fast jeder."

Doch so freudig wie die Schlagerstars klingen, ist die Stimmung doch etwas getrübt. Der Grund dafür? Der scheint im Familienleben zu liegen, denn da machen gerade alle ihr eigenes Ding - gemeinsame Pläne eher Fehlanzeige! Das bestätigt auch Stefanie Hertel im Interview: "Johanna konzentriert sich nach den vielen Live-Auftritten jetzt erst einmal wieder voll auf ihre Ausbildung als Konditorin. Ich war zuletzt mit einem Theaterstück auf Tournee und Lanny hatte in diesem Zeitraum einige Solo-Projekte. Dennoch bleiben wir als Band zusammen." Oh nein! Wenn es da mal nicht gekracht hat! Hoffentlich überstehen Stefanie Hertel und ihr Liebster diese turbulenten Zeiten...