Steffen Henssler: Erotik-Knaller! Jetzt wird es schlüpfrig!

Via "Instagram" teilt Steffen nun einen Schnappschuss mit seinen Fans, auf dem ersichtlich ist, dass er mit seinem Kochbuch "Hensslers schnelle Nummer" nach wie vor riesige Erfolge verzeichnet. Ein Detail sorgt dabei jedoch für Verwirrung: Die Rubrik in der Steffens Kochbuch gehandelt wird, lautet nämlich "Erotische Rezepte". Der Koch erklärt dazu scherzhaft: "Immer noch Platz 1 in der Kategorie Erotische Rezepte". Hoppla! Seinen Fans scheint dieser Fehler jedoch zu gefallen. So kommentieren sie: "Bei so einem heißen Koch ist doch die Kategorie 'erotische Rezepte' vollkommen richtig!" Ein anderer Follower scherzt: "Mit Hensslers schneller Nummer ab zu onlyfriends."

Scheinbar ist Steffens Community gar nicht so abgeneigt, den Koch in einem erotischen Umfeld zu erleben...