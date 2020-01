Reddit this

Steffen Henssler: 3 Frauen, 3 Kinder! So lebt der TV-Koch privat!

Mit seiner Erfolgsshow „Grill den Henssler“ hat sich Steffen Henssler nicht nur in die Herzen der Gourmets gekocht, sondern auch das Herz der einen oder anderen Frau erobert. Drei Kinder von drei verschiedenen Müttern sind die abenteuerlustige Bilanz seines Liebeslebens.

Bei "Grill den Henssler" kocht sich Steffen Henssler in die Herzen der Frauen

Wie heißt es so schön: Liebe geht durch den Magen! Spätestens seit 2006 die -Küchen erobert, erschließt sich der Sinn. Wenn der attraktive Sternekoch den Kochlöffel schwingt, dann verfallen ihm die Frauen reihenweise. Nicht zuletzt der Charme des Hamburger Gastronom macht die -Show „Grill den Henssler“ zu einem vollen Erfolg. Steffen Henssler ist das Aushängeschild der Hamburger Kochszene. Ihm liegt nicht nur das Kochen, sondern auch das Flirten mit der Kamera im Blut. Doch bei welcher Frau darf der Charmebolzen seine Flirtkünste zu Hause testen?

Steffen Henssler: Seine Frau ist nicht die Mutter seiner Töchter

Seit seinem ersten Gastauftritt in Rainer Sass‘ NDR-Show 2006 bringt Steffen Henssler die Herzen mit seinen Kochkünsten zum Schmelzen. Mal zu Gast bei „Lanz kocht!“, mal solo in seiner eigenen Show, das vorwiegend weibliche Publikum liebt den schlagfertigen Koch. Trotz seiner wachsenden Karriere erobert der gebürtige Neuenbürger aus dem Schwarzwald nebenbei die Frauenwelt. Mit 47 Jahren schaut Steffen Henssler heute auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Bereits mit 20 Jahren schloss der Womanizer in Las Vegas mit seiner Jugendliebe den Bund der Ehe. Auf eine kinderlose Partnerschaft folgte die Trennung. Die Mutter seiner ersten Tochter, die 2007 geboren wurde, ist bislang nicht bekannt.

Mit der Hamburgerin Nadja Braun wagt Steffen Henssler nur ein Jahr später den zweiten Anlauf, so kann sich seine mittlerweile einjährige Tochter im Juni 2008 über die Geburt ihrer Halbschwester Sukie Jools freuen. Doch auch die Liebe zu Freundin Nadja war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Schon 2009 erscheint der Fernsehkoch mit der Werbetexterin Kati auf dem Roten Teppich.

Ein seltener Anblick: Steffen Henssler erscheint 2008 mit seiner (Ex-)Freundin Kati auf dem Roten Teppich von "Movie meets Media" Foto: Getty Images

Über sich selbst verrät der umtriebige Star-Koch 2011 bei "Tjetjen talkt": „Ich habe ein Bindungsproblem. Nach ein paar Jahren erledigen sich die Beziehungen. Ich weiß auch nicht, was da schiefläuft.“ Auch wenn die Beziehungen immer wieder scheitern, zwei Frauen stehen bis heute im Mittelpunkt seines Lebens. Für seine zwei Mädchen schlüpft Steffen Henssler mit Vorliebe in die Rolle des Superdaddys: „Meine Töchter spielen die Hauptrolle in meinem Leben. Mein Tagesplan richtet sich nach ihnen.“

Mit seiner Freundin hat Steffen Henssler heute einen Sohn

Nach einer kurzen TV-Auszeit steht der hübsche Starkoch seit 2019 erneut für „Grill den Henssler“ vor der Kamera. Seine Rückkehr bringt natürlich die Gerüchteküche zum Brodeln. Hat Steffen Henssler sich in den vergangenen Monaten etwa der Liebe wegen zurückgezogen? Auch wenn der Wahl-Hamburger im Fernsehen gerne aus dem Nähkästchen plaudert, sein Privatleben bleibt nach wie vor ein Tabuthema.

Angela Gessmann: Wer ist die starke Frau hinter Markus Lanz?

Allzu große Hoffnung sollten sich seine weiblichen Fans trotzdem nicht machen, denn eine neue Frau soll längst das Herz von Steffen Henssler erobert haben. Über seine aktuelle Freundin ist wenig bekannt, doch die Yoga-Lehrerin soll bereits 2018 das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht haben. Still und heimlich ist Steffen Henssler im Mai des Jahres Vater eines Sohnes geworden. Trotz des frischen Vaterglücks schweigt der Starkoch weiter eisern über die Beziehung zu seiner Freundin und den gemeinsamen Sohnemann. Weibliche Fans müssen weiter fleißig Vox einzuschalten und auf ein paar Insiderinfos vom Starkoch höchstpersönlich hoffen.

