Steffen Henssler: Krasse Verkündung! Die Fans jubeln

In dieser internationalen Variante von "Grill den Henssler" wird es spannend: Steffen Henssler tritt in vier Ausgaben gegen Spitzenköche aus ganz Europa an. An ihrer Seite stehen prominente Paten, die ihre Nationalhelden unterstützen. Ein kulinarischer Wettbewerb über Ländergrenzen hinweg – mit jeder Menge Charme, Humor und natürlich raffinierten Gerichten.