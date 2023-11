Steffen Henssler: Pleite! Seine Restaurants müssen schließen

Pleite bei Steffen Henssler! Der erfolgreiche TV-Koch muss zwei seiner Restaurants schließen - nach nur sechs Monaten. In Bremen eröffnete Steffen Henssler zwei Sushi-Restaurants: "Happi by Henssler" in Bremen-Borgfeld und in der Überseestadt. Doch wie sein Bruder Peter Henssler nun gegenüber "Weser Kurier" bekannt gab, haben beide seit Montag geschlossen. Wie konnte es zu der Pleite kommen?