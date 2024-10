Steffen Henssler & Laura Wontorra: Er lässt für sie die Hosen runter!

Bevor es bei "Grill den Henssler" richtig losging, beschäftigte Steffen Henssler zunächst die Outfit-Wahl von Moderatorin Laura Wontorra. "Was ist denn mit dir los? Kommst du direkt vom Einkaufen, oder was? Was ist mit Glitzer, Klimbim?", fragte er mit einem Augenzwinkern. Im Vergleich zu früheren Folgen trug sie tatsächlich ein weniger auffälliges Outfit. Stilsicher kombinierte die 35-Jährige eine einfache Blue Jeans mit einem weißen Shirt und einem braunen Blazer.