Steffen Henssler & Tim Mälzer: Bitteres Aus! Sie werden durch andere Köche ersetzt

Tim Mälzer (52) und Steffen Henssler (51) sind DIE Koch-Größen bei Vox. Henssler steht sowohl in seiner Sendung "Grill den Henssler" am Herd als auch in der Show "Mälzer und Henssler liefern ab!". Letzteres Format muss nun aber ohne seine Namensgeber auskommen. Was steckt dahinter?

Sowohl Henssler als auch Mälzer werden in der neuesten Ausgabe, die am Sonntag, 14. Januar, bei Vox zu sehen ist, nicht für ihre unbekannten Gäste kochen. Stattdessen werden zwei andere Koch-Stars zu sehen sein: Viktoria Fuchs (34) und Max Strohe (42). Beide kennen TV-Zuschauer bereits aus Mälzers Show "Kitchen Impossible". Dort trat der Hamburger bereits gegen sie an.