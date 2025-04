Nach "Make Love, Fake Love": Enthüllt! Das plant Karina jetzt wirklich mit ihrem Steffen

In einer Fragerunde auf Instagram ging Karina jetzt den unzähligen Fragen ihrer Fans nach der Beziehung mit Steffen nach. Mitunter beantwortete sie, wann das Paar den Sack zugemacht hat: "Seit dem 13.12. sind wir offiziell zusammen." Doch was planen sie für die Zukunft? Auch dazu ließ Karina neue Details durchsickern – sie und Steffen wollen zusammenziehen! "Das steht auf jeden Fall an erster Stelle. Wir sind schon fleißig am Planen, damit Steffen noch dieses Jahr zu mir nach Lüneburg zieht."