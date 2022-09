Steffi Graf: Alkohol-Drama! Rettung in letzter Sekunde

Aufgeben? Das Wort kennt die Tennis-Königin nicht. Früher kämpfte Steffi Graf (53) um jeden Punkt im Match, nun setzte sie alles daran, um ihren Neffen Torren (27) aus dem Drogen-Sumpf zu ziehen. Er selbst erzählt jetzt stolz, wie Tante Steffi ihm aus der Sucht half!

"Vor einem Jahr war ich arbeitslos und Alkoholiker", offenbarte Torren, der ein Sohn von Steffis Bruder (50) Michael ist, in einem Interview. Er habe eine schwere Krise durchgemacht, war "in einer Beziehung, in der ich misshandelt wurde. Ich war selbstmordgefährdet, wusste nicht mehr weiter."