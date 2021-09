Jaden Gil Agassi: So erfolgreich ist der Sohn von Steffi Graf

Pünktlich zum Schulabschluss wurde im letzten Jahr auch die University of Southern California auf das Baseball-Ausnahmetalent aufmerksam und holte ihn in die Reihen der „USC Athletics“. Der ganz große Wurf für den 19-Jährigen! Seit Oktober 2020 studiert Jaden Gil Agassi nun in Kalifornien. Das elterliche Anwesen in Las Vegas hat er gegen die sonnige Metropole Los Angeles eingetauscht. Seine Zukunft sieht rosig aus. Einige Sportexperten trauen Jaden Gil Agassi schon jetzt zu, als Pitcher oder Batter den Sprung in die angesehene Major League Baseball (MLB) zu schaffen. Wie stolz er seine Sportler-Eltern damit wohl machen würde?