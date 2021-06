Steffi Graf: Baby-Glück für die 52-Jährige

Das Schöne: Sohn Jaden Gil (19) scheint dieses bereits gefunden zu haben. Nicht nur, dass eine baldige Verlobung mit Freundin Reese (22) bevorsteht. Neueste Fotos der Blondine zeigen auch, wie sehr sie Kinder liebt. So sehr, dass sie schon an eigenen Nachwuchs denkt? Zumindest wäre das doch eine Riesenüberraschung für Steffi und Andre zum Ehrentag!

Außerdem könnte Steffi ein Highlight mal wieder so dringend gebrauchen! In der letzten Zeit machte die Tennislegende nämlich hauptsächlich durch eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen von sich reden! So musste Steffi nicht nur das Drama um ihren Bruder verkraften, auch ihre Schwiegermutter leidet gerade unter massiven gesundheitlichen Problemen. Wie es für Steffi wohl weiter geht? Wir können gespannt sein. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Power-Frau schon bald wieder strahlen kann...