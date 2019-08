Steffi Graf: Drama um ihre geliebte Tochter!

Für Steffi Graf und Andre Agassi steht das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle. Doch nun ist ihre Tochter Jaz Elle in Gefahr...

Gewalt, Schießereien, Polizeieinsätze. Und jetzt treibt auch noch ein Sexualstraftäter sein Unwesen an der "Palo Verde"-Highschool, die zur wolhabenden Vorstadtgemeinde von Las Las Vegas gehört. Dort geht die Tochter von zu Schule. Bereits Ende April hat der Schulbezirk die Eltern der Schüler per E-Mail aufgefordert, auf ihre Kinder verstärkt acht zu geben. Denn ein junger Mann, nach dem die Polizei fahndet, hat mehrfach versucht, sich Teenagern der Schule unsittlich zu nähern.

Angst und Schrecken sind jetzt ein ständiger Begleiter der Tennis-Königin. Sie muss mit der Sorge leben, dass Jaz Elle (15) Opfer eines Verbrechens werden könnte. Eine unerträgliche Vorstellung für jede Mutter, dass der wegen sexueller Übergriffe Vorbestrafte noch auf freiem Fuß ist. Aber unter ständiger Beobachtung kann sie den Teenager nicht halten. Jaz Elle hat da ihren eigenen Kopf. Da hat Steffi Graf es oft schwer: "Ich hole mir Andre manchmal zu Hilfe. Das ist, glaube ich, normal bei Kindern in der Pubertät. Zu zweit sind wir eben stärker", sagte sie.

Steffi Graf und Andre Agassi müssen eine Entscheidung treffen

Doch Ehemann Andre Agassi ist auch nicht immer zu Hause. Das Gefühl von Sicherheit in ihrer geliebten Wahlheimat Las Vegas bröckelt. Nach dem schockierenden Attentat im Oktober 2017 bei einem Musik-Festival, bei dem 59 Menschen zu Tode kamen, war Steffi Graf sehr aufgewühlt. "Mein Herz ist gebrochen", erklärte sie damals. Und nun die erneuten Gewaltausbrüche in ihrer unmittelbaren Umgebung. Ein Thema, das vor ihrer Haustür nicht Halt macht. Und für Diskussionsstoff mit ihrem Mann sorgt. Die Sicherheit ihrer Kinder steht für Steffi Graf und Andre Agassi an erster Stelle. Doch was wäre die Konsequenz? Etwa umziehen?

Auffällig häufig hat sich die 50-Jährige in den vergangenen Wochen darüber geäußert, wie wohl sie sich in Deutschland fühle. Besonders Hamburg hat es der geborenen Brühlerin angetan. Doch würde Andre Agassi seinen Lebensmittelpunkt Las Vegas verlassen? Die beiden stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Hoffentlich hält ihre Ehe dieser Belastung stand...

