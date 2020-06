Steffi Graf: Drama um ihren Ehemann

Aber was ist in Las Vegas vorgefallen, dass plötzlich die Familie zu zerbrechen droht? Vielleicht liegt es an den Schmerzen eines Wirbelleidens, die Andre schon seit Jahren plagen. Die ihn zermürben, in schlimmen Phasen fast schon zu einem anderen Menschen machen. Jahrelang standen ihm Steffi, die gemeinsamen Kinder Jaz Elle (16) und Jaden Gil (18) und die gesamte Familie bei – sind sie nun vor lauter Hilflosigkeit an ihre Grenzen gestoßen?

Möglicherweise sind auch alte Streitigkeiten wieder aufgekocht. Schon in seiner Biografie offenbarte Andre, dass er und seine Geschwister sehr unter ihrem extrem strengen Vater litten. „Ich war ein Monster“, gab Mike Agassi (89) selbst zu. Das Zerwürfnis des Agassi-Clans hinterließ damals tiefe, unheilbare Wunden. Jahre später liegt das Familienglück nun erneut in Scherben.