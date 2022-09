Steffi Graf: Endlich! Das Glück ist zurück

Nur für das größte Sorgenkind der Familie, ihre Schwägerin Rita (61), schien es, als fände Steffi keine Lösung. Schon vor Monaten stieß Rita düstere Todesdrohungen gehen Andre aus, drohte damit, ihm Leid anzutun. „Ich will dich tot sehen“, schrieb sie im Internet. Steffi und Andre setzten sich sofort in den Flieger in die amerikanische Stadt Austin, besorgten ihr professionelle Hilfe. Eine Zeit lang ging es Rita besser. Doch jetzt der Schock: Andres älteste Schwester wollte sich wohl das Leben nehmen! „Ich sehe meine Freunde bald im Himmel“, erzählte sie Bekannten.