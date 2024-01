Steffi Graf: Endlich! Nach all der Zeit ist das Familienglück perfekt

Endlich kann Steffi Graf (54) wieder lächeln, so richtig aufatmen. Nach dem psychischen Zusammenbruch ihres Bruders geht es Michael (52) endlich wieder besser. Doch ohne Steffi hätte es diese positive Wendung in seinem Leben vermutlich nie gegeben. Sie ist also noch immer eine Heldin! So rettete sie ihren verlorenen Bruder.