Steffi Graf: Es geht nur noch bergab

Lange schien es, als führe die gebürtige Brühlerin ein Leben auf der Sonnenseite: Der Übergang von der internationalen Sportkarriere ins Privatleben gelang ihr besser als vielen anderen; sie gründete mit ihrer großen Liebe Andre Agassi eine Familie, zog in seine Heimatstadt Las Vegas, machte viel Charity.

Doch seit ein paar Jahren bröckelt die Bilderbuch-Existenz: Steffis Bruder Michael randalierte binnen kürzester Zeit zwei Mal, demolierte ein Auto, drohte laut "Closer" einem Freund sogar mit dem Tod. Sie wollte helfen, beantragte deshalb die Vormundschaft über ihn. Die fürsorgliche Geste endete vor Gericht, der öffentliche Streit war ein Desaster für die zurückhaltende Steffi, doch es kam noch schlimmer: Andres ältere Schwester Rita (61) drehte ebenfalls durch, überschüttete die Familie mit hasserfüllten Botschaften und Morddrohungen. Und dann soll auch noch Familienhund "Blue" eine Nachbarin gebissen haben, was zum nächsten Gerichtsverfahren führte. Besonders tragisch für Steffi: Über all den quälenden Dramen schwebt wie ein Damoklesschwert die ständige Sorge um ihren Mann. Der ehemalige Tennis-Profi leidet seit seiner Geburt an Olisthesis, einer Krankheit, bei der sich einzelne Wirbel selbstständig machen und für höllische Schmerzen sorgen. Die Beschwerden scheinen sich in letzter Zeit verstärkt zu haben.