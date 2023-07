Steffi Graf: Geheime Pläne! Eine neue Seelenverwandtschaft lässt sie wieder strahlen

Insgesamt 40 Mal traten die deutsche und die argentinische Tennislegende in den Achtziger- und Neunzigerjahren gegeneinander an. Nur elf Mal gewann Gabriela, dennoch ist sie Steffi nicht böse: "Die Duelle mit Steffi machten mich besser – jedes Mal. Auch wenn ich oft verlor, lernte ich viel", erzählt sie in einem Interview, wie "Das Neue" berichtet. "Steffi kitzelte immer das Beste aus mir heraus. Ich liebte jedes Aufeinandertreffen. So denke ich bis heute."

Inzwischen wohnt Gabriela in Miami; Steffi führt mit Ehemann Andre Agassi und ihren beiden Kindern ein zurückgezogenes Leben in Las Vegas. Regelmäßige Treffen sind aufgrund der Distanz schwierig geworden. "Von Zeit zu Zeit sprechen wir", verrät Gabriela laut "Das Neue". "Steffi ist sehr privat. Aber es ist jedes Mal etwas ganz Besonderes, Zeit mit ihr zu verbringen. Dann sprechen wir aus einem anderen Blickwinkel – mehr als Menschen und nicht als Tennisspielerinnen." Dass es höchste Zeit ist, mal wieder Freundinnen-Zeit zu verbringen, wissen beide: "Wir planen, dass wir bald ein paar Tage zusammen etwas machen, vielleicht reisen", so Gabriela. "Hoffentlich klappt das demnächst."

Wir drücken die Daumen. Schließlich findet man nicht oft auf dem Tennisplatz eine Seelenverwandte fürs Leben…