Steffi Graf: Große Sorge um Ehemann Andre! Er muss zurück in die Klinik

Sein Gesicht wirkt aufgequollen, ist unnatürlich gerötet. Es sind typische Nebenwirkungen von Kortison – ein Medikament, das Andre Agassi aufgrund seiner angeborenen Wirbelsäulenerkrankung immer wieder nehmen muss. Aber so schlimm sah er lange nicht aus. Die Krankheit scheint wohl wieder akuter geworden zu sein.

Kein Wunder! In der letzten Zeit trainierte Andre für seine neue Leidenschaft "Pickleball" – eine Mischung aus Badminton, Tennis und Tischtennis. Der ehemalige Weltklasse-Sportler ging wieder an seine Grenzen. Dabei hatte er doch eingesehen, dass ihm zu viel Bewegung schaden könne: "Mein Rücken würde das auch nicht mitmachen." Steffi unterstütze ihn aber in seinem neuen Hobby, feuerte ihn von der Tribüne aus an. Nun plagen sie sicherlich Schuldgefühle. Hätte sie doch mehr auf ihren Mann aufgepasst… Möglicherweise hat er sich übernommen, eine falsche Bewegung ausgeführt. Gefährlich! Denn im schlimmsten Fall kann ihrem Gatten nur noch eine OP helfen. Was für Sorgen sich die 22-fache Grand Slam-Siegerin jetzt nun wieder machen muss. Kehrt denn niemals Ruhe ein? Steffi muss wieder einmal stark bleiben – ihrem Andre zuliebe. "Wir sind ein Team, Partner in guten und schlechten Zeiten", schwärmte ihr Andre einmal. Ihre Liebe hat schon einiges ausgehalten und ihnen immer wieder Kraft gegeben. Und das wird sie sicherlich auch dieses Mal.