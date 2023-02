Steffi Graf: Jetzt flüchtet sie in ihre Arme

Kein Wunder also, das Steffi Graf jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Heidi Graf lebt nun bei ihr in der Villa in Nevada. Für immer! "Sie ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben", sagte Steffi einmal. "Sie war immer für mich da." Immer wenn ihre Tochter sie brauchte. So wie jetzt!

