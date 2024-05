Steffi Graf: Mutterglück für die 54-Jährige?

Wenn der Nachwuchs flügge wird, sich Stück für Stück ein eigenes Leben aufbaut, ist das für viele Eltern eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, da ist Stolz, dass der Sohn oder die Tochter den eigenen Weg geht, vielleicht heiratet und selbst eine Familie gründet. Sie könnte Sicherheit und Wärme geben Aber auch Wehmut, dass ein Kapitel voller prägender Erlebnisse zu Ende geht. Neue Lebensfreude bringen dann oft die Enkel. Doch die werden bei Steffi Graf wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen. Wohin mit all der Mutterliebe? Die Antwort könnte in Steffis Stiftung Children for Tomorrow liegen.