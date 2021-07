Steffi Graf: Sie hat an allem Schuld - Diese Vorwürfe tun einfach nur weh

In den 80er­-Jahren soll sich Vater Peter in den Kopf gesetzt haben, auch aus Michael einen Profisportler zu machen. "Gerd, meine Tochter ist der Weltmeister im Tennis und ich will, dass mein Sohn Weltmeister im Rennsport wird", habe er damals zu seinem Freund gesagt. "Michael ist auch ganz gut gefahren. Aber für die große Formel­-1­-Karriere hat es ihm ein bisschen an Talent gefehlt. Diese Jahre, die Peter quasi alleine die Familie regiert hat, hat Steffi überstanden. Aber Michael hat in dieser Phase sicher auch Schaden genommen", so Gerd Schülers erschütternder Eindruck. Es scheint, als hätten diese Erlebnisse aus Michael Graf einen gebrochenen Mann gemacht.

War sein Ausraster, bei dem er ein Auto demoliert und einen Freund bedroht haben soll, möglicherweise ein Schrei nach Liebe und Aufmerksamkeit?

Steffi muss das sicher sehr schmerzen. Schließlich ist ihr das Glück ihrer Familie am wichtigsten. Doch die Wunden der Vergangenheit brauchen Zeit, bis sie verheilt sind.