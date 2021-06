Steffi Graf & Andre Agassi: Bittere Tränen - Die nächste Familientragödie bahnt sich an

"Es geht ihr schlecht", erzählt Vater Mike Agassi "Neue Post". "Es sieht leider nicht gut aus. Die Ärzte tun, was sie können, aber es ist kompliziert!"

Andre Agassi ist am Boden zerstört. "Er liebt seine Mutter doch so sehr", erzählt sein Vater. "Wir alle können uns ein Leben ohne Elizabeth nicht vorstellen. Wir beten. Wir brauchen sie doch noch so. Jetzt wurde sie erst mal operiert. Aber die Ärzte haben schon gesagt, sie wird monatelang im Krankenhaus bleiben, wenn sie es denn schafft!"

Die genaue Diagnose möchte Mike Agassi uns nicht mitteilen. Nur so viel wird aus dem Gespräch klar: Elizabeth liegt im Sterben. Wie soll Andre damit umgehen? "Ich bin nur froh, dass er Steffi hat. Sie kümmert sich um uns alle!" Um Andre, die Kinder – und natürlich auch um ihre Schwiegermutter. Steffi Graf (51) liebt Elizabeth, das Verhältnis war immer ungetrübt. Deshalb zog Elizabeth mit ihrem Mann auch in die Nähe von Steffi und Andre. Oft wurde zusammen im Garten gegrillt oder mittags lecker gekocht. "Steffi ist eine gute Hausfrau. Sie kann toll kochen, und immer wenn wir uns sehen, gibt es etwas Köstliches zu essen", erzählte Mike Agassi einmal. "Sie ist eine fantastische Frau!"