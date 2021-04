Steffi Graf & Andre Agassi: Schreckliche Familien-Tragödie

Angefangen hat alles mit einem bösen Familienstreit. Zwischen Andres ältester Schwester und ihrem Sohn Skylar (34) flogen die Fetzen. So sehr, dass er mit seiner Mutter seitdem nichts mehr zu tun haben will. Während Skylar sich mithilfe von Steffi und Andre ein neues Leben ohne seine Mutter Rita aufbaut, versinkt sie in Hass und Wahn. Schreibt immer wirrere Zeilen auf ihrer Internetseite. „Meine Familie ist für mich gestorben“, waren die ersten. „Ich hasse sie alle“, folgte. Wenig später: „Meine Familie ist voller Lügner und Hochstapler.“

NEUE POST versucht, Rita zu erreichen, mit ihr zu sprechen. Doch ihr Telefon bleibt stumm. Auch auf E-Mails reagiert sie nicht. Rita verweigert jeden Kontakt, auch jede Hilfe. Stattdessen verliert sie sich in irren Theorien. Dass Andre und Steffi an ihrem Unglück schuld seien. Dass sie ihr den Sohn weggenommen haben und sie deshalb einsam ist.

Familie Agassi-Graf ist auf der Hut. Auch wenn Rita über 2000 Kilometer entfernt in Austin lebt, wird die Gefahr für die Familie nicht kleiner. Noch ist die Polizei nicht eingeschaltet. Es muss einen anderen Weg geben, Andres Schwester zur Vernunft zu bringen, bevor ein Unglück geschieht. Doch viel Zeit bliebt nicht mehr. Rita scheint zu allem bereit …

