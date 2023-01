Steffi Graf & Andre Agassi: Heimliches Ehe-Aus?

Denn aus ihrer Wahlheimat Las Vegas soll es heißen, dass Steffi ihren Andre verlassen hat. Räumlich gesehen ist das auch eindeutig: Steffi ist mehrfach auf Reisen, auffallend immer häufiger auch in ihrer Heimat Deutschland. Haben sich nun auch ihre Herzen voneinander entfernt? Steht ihre Ehe heimlich vor dem Aus?

Dass bei den Eheleuten, die seit über 21 Jahren verheiratet sind und früher noch als Vorzeigepaar galten, nicht alles eitel Sonnenschein ist, deutete sich ja schon länger an. Damals wirkte ihre Ehe so traumhaft, harmonisch, war ein Vorbild für so viele. Doch immer mehr hat sich in den letzten Monaten herauskristallisiert, wie es wirklich hinter den Kulissen aussehen muss. "Wir tragen auch so manchen Kampf miteinander aus …", hatte Andre Agassi selbst angedeutet. Von etlichen Problemen, Krisen und Tragödien wurden sie eingeholt.

Da ist die Sorge um Steffis Bruder Michael Graf, der ebenfalls in Amerika lebt und dort 2020 von der Polizei festgenommen worden war. Er soll einen Freund mit dem Tod bedroht und ein Auto demoliert haben. Auch Andres Familie sorgt für Ärger. Seine Schwester Rita stößt ständig wüste Drohungen gegen die Familie aus. "Es gibt kein Entkommen vom Tod. Sterbt im schrecklichsten Schmerz, den man sich vorstellen kann", schreibt sie etwa im Internet. Und zudem schlägt auch Andres schmerzhaftes Rückenleiden namens Olisthesis auf die Gemüter.

Möglich, dass sich Steffi und Andre mitten in all den Feuern, die es zu löschen galt, verloren haben. Jetzt, wo auch die gemeinsamen Kinder Jaz und Jaden flügge sind. "Ich denke allzu oft, dass Disziplin in einer Ehe verloren geht und sich dann in einem Mangel an Respekt und dem Verlust der gegenseitigen Fürsorge niederschlägt", sagte Andre einmal. Und wenn die Fürsorge füreinander verschwindet, es nur noch schlechte Zeiten gibt, gibt es manchmal einfach keinen anderen Ausweg mehr …

Steffis Ort, um der Krise zu entfliehen, könnte nun Miami sein. Bereits 2020 zeigte ein Register, welches in Amerika Personendaten preisgibt, Brisantes: Laut dieser Seite sollten Steffi und Andre zu dem Zeitpunkt getrennte Wohnsitze gehabt haben. Während bei Andre Agassi als Lebensmittelpunkt Las Vegas ersichtlich war, lautete dieser bei der Wimbledon-Siegerin Miami – über 4000 Kilometer voneinander entfernt.

Und auch diesmal wäre es wieder passend. Schließlich war die Stadt an der US-Ostküste schon früher Steffis Zufluchtsort. Kurz nach der Hochzeit 2001 steckte Steffis und Andres Liebe in einer Krise. Bereits da soll Steffi Reißaus nach Miami genommen haben. Dort besaß sie lange ein Haus. Andres Worte: "Ich hoffe nur, dass sie mich nicht verlässt!" bekommen nun eine ganz andere, bittere Bedeutung.

