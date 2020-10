Steffi Graf und Andre Agassi: Ihre Familie zerbricht

Doch langsam wird der Nachwuchs flügge! Und auch in ihrer Wahlheimat Las Vegas (USA) rollt das Leben irgendwann wieder normal an, nimmt Fahrt auf. Räumliche Trennungen werden da unvermeidbar. Vom „Empty Nest-Syndrom“ verspüren die Ex-Sportler zwar noch nichts. Dafür wären sie dank Geschäfts- und Charity-Aufgaben zu beschäftigt. „Andre und ich sind als Eltern vom Typ her aber sowieso eher entspannt, respektieren die Freiräume der Kinder und können loslassen.“ Dennoch: Wenn gewohnte Familienstrukturen zerbrechen, wird auch den coolsten Eltern sicher das Herz schwer.