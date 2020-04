Steffi Graf und Andre Agassi: Jaa, Baby-Glück für das Traumpaar!

Reddit this

Sie lachen und strahlen. Endlich wieder. Keine Spur mehr von der Last der letzten Wochen. Jeder kann sehen: Bei (50) und Ehemann Andre Agassi (49) ist plötzlich das Glück zurück!

Dank Sohnemann Jaden Gil (18). Der ist bis über beide Ohren verliebt – und das macht auch seine Eltern glücklich. Jaden postete gerade im Internet ein süßes Pärchenfoto mit Freundin Reese (21). Hand in Hand gehen die zwei eine Straße entlang. „Ich liebe dich so sehr“, schreibt Jaden Gil unter das Bild. Ein Jahr sind sie jetzt ein Paar, und der junge Mann schmiedet scheinbar schon Zukunftspläne mit seiner Reese. Von einer Verlobung ist hinter vorgehaltener Hand in der Heimat Las Vegas die Rede. Von Hochzeit – vielleicht ja schon bald von einem ersten Enkelkind für Steffi und Andre!

Steffi Graf kann endlich wieder lachen

Allein die Aussicht auf Familienzuwachs dürfte für strahlende Gesichter im Hause Agassi/Graf sorgen. Und das hatte die Familie nach den sorgenvollen Monaten bitter nötig.

Es kam ja Schlag auf Schlag: Erst Andres ständige Schmerzen, verursacht durch sein Rückenleiden Olisthesis. Dann die Sorgen um Steffis Mutter Heidi (76), die auf den jüngsten Fotos schrecklich ausgemergelt und krank wirkte. Und das Familiendrama um Andres ältere Schwester Rita (59) – das alles zehrte an den Kräften, an den Nerven. Bei so viel Kummer fiel es schwer, jeden neuen Tag mit einem Lächeln zu beginnen.

Steffi Graf: Drama um ihre geliebte Tochter!

Doch nun scheint es für die Familie endlich wieder bergauf zu gehen. Das Leben geht weiter! Und das Warten auf ein Enkelkind ist eine wundervolle Sache...