Steffi Graf & Andre Agassi: Jaa, ihr Familienglück wächst

Da ist es ja wieder: dieses Lachen, frei von allen Sorgen und Nöten. "Ich habe eine perfekte Familie mit meinen Aufgaben, in denen ich sehr aufgehe", erzählt Steffi Graf auch wie zur Bestätigung. "Ich habe Freiheiten, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Auch die Möglichkeit, Sport nebenher zu treiben. Also die Möglichkeit, eben dieses Leben mir auszusuchen, das ist für mich Glück und Zufriedenheit." Nach all den Tränen – endlich!