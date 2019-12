Steffi Graf und Andre Agassi: Streit und Trennung? Jetzt packt die Mutter aus

Reddit this

Viele Schlagzeilen gab es zuletzt um Steffi Graf (50) und ihren Mann Andre Agassi (49). Von einer Liebes-Krise war die Rede, sogar von getrennten Wohnungen! Jetzt packt eine aus, die die ganze Wahrheit über die Ehe der beiden Ex-Tennis- kennt: Steffis Mutter Heidi (75). Kurz vor Weihnachten lüftet die Mama ein süßes Geheimnis…

20 Auto-Minuten entfernt vom glamourösen Strip in Las Vegas, wo sich ein Hotel und Casino ans nächste reiht, liegt die Wohnanlage Queensridge in Summerlin. Gepflegt und ruhig geht es im Vorort zu – ganz nach dem Geschmack der Sportler-Familie Graf-Agassi.

Steffi Grafs Mutter packt aus

An diesem fast paradiesischen Fleckchen Erde, ganz in der Nähe ihrer Tochter, hat auch Heidi Graf ein neues Zuhause gefunden. „Mir geht es gut. Ich genieße mein Leben in Las Vegas sehr. Ich bin hier die ganze Zeit von meiner Familie umgeben und könnte mir nichts Schöneres vorstellen“, erzählt sie gegenüber „Das Neue“. „Wir sind sehr eng, unternehmen regelmäßig etwas zusammen.“

Einmal auf den Mann ihrer Tochter angesprochen, verrät Heidi Graf auch, wie es wirklich um die Ehe der beiden steht. Streit und Trennung? Kein Thema! „Andre ist ein toller Schwiegersohn. Er ist bodenständig, hilfsbereit, die ganze Zeit positiv eingestellt und möchte für uns alle einfach nur das Beste“, lüftet Heidi das süße Geheimnis um das ewige Familienglück. „Ich könnte mir niemand Besseren vorstellen. Andre und Steffi verstehen sich blind, sind einfach glücklich miteinander. Und das nach so vielen Jahren. Das schaffen nicht viele.“