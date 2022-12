Steffi Graf: Zerstört diese Tragödie ihre Ehe?

Andre ist offenbar im Ausnahmezustand. Er weint um seinen verstorbenen Tennis-Trainer Nick Bollettieri. Der Verlust des väterlichen Freundes, der ihn von 1986 und 1993 coachte und ihn an die Weltspitze führte, lässt ihn sicher nicht ungerührt. Und es ist es nicht der erste Schicksalsschlag, den der Ex-Tennis-Star verkraften musste. Sein Vater Mike starb im September 2021. Mama Elisabeth kämpft gegen Krebs. Und seine ältere Schwester Rita leidet unter schweren psychischen Störungen. Dazu kommt seine angeschlagene Gesundheit: Ein Wirbelleiden bereitet Andre unerträgliche Schmerzen. Die Medikamente machen ihn aufgedunsen und apathisch. Steffi zerreißt es sicherlich das Herz, ihren Mann so leiden zu sehen.

Klar, dass bei all den Drama die Liebe zu kurz kommen könnte. Früher überraschte ihr Mann sie oft mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Blumen oder Geschenken. Nun scheint ihre Ehe nach so viel Kummer brüchig. Trotzdem will Steffi ihm zeigen, dass sie auch in schweren Zeiten zu ihm hält. Und dass ihre Gefühle eine zweite Chance verdienen. Denn sie hat noch nie aufgegeben – weder auf dem Tennis-Platz noch im wahren Leben.

Steffi Graf: Wie viel Leid kann sie noch ertragen? Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: