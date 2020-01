Steffi Graf: Sorge um Ehemann Andre Agassi! So schlecht geht es ihm wirklich!

Die neusten Bildr von Andre Agassi sorgen nun bei seinen Fans für ordentlich Kopfzerbrechen: Wie ein Häufchen Elend sitzt der Ex-Tennisstar bei einer Pressekonferenz am Tisch. Nur mühsam scheint er sich auf die Fragen der Journalisten konzentrieren zu können. Doch was fehlt dem Ehemann von ?

Steffi Graf: Nächste Hiobsbotschaft! Ihr Leid nimmt kein Ende

Steffi Graf ist für Andre Agassi da

Ehefrau Steffi Graf sitzt neben ihm, schaut ständig sorgenvoll in seine Richtung. Oft streifen ihre Fingerspitzen seinen Handrücken. So als wolle sie ihm dadurch Kraft und Zuversicht schicken. Denn sie spürt es, sie weiß es: Ihr Mann muss so sehr leiden. "Ich habe seit Jahren höllische Schmerzen!" Schon seit Andre ein kleiner Junge war, ist er unheilbar krank. Die Schock-Diagnose: Olisthesis. "Es ist ein Wirbelgleiten, was bedeutet, dass sich ein Wirbel im unteren Teil meiner Wirbelsäule selbstständig macht", erklärte er einmal. "Das ist der Grund für einen wiederkehrenden, höllischen Schmerz, der mir den Atem raubt und unverständliche Worte entlockt." Starke Schmerzmittel können helfen – nur nicht bei einem akuten Schub! Erst im September litt Andre unter einem schlimmen Anfall. Und jetzt schon wieder? Ein neues Foto zeigt Steffis Ehemann dieser Tage in seiner Heimat Las Vegas, deutlich von der Krankheit gezeichnet. Sein Gesicht – aufgeschwollen! Von den vielen Schmerzmitteln? Vom hoch dosierten Cortison? So wäre Andres verändertes Aussehen zu erklären. Eine häufige Nebenwirkung des Hormons Cortison: das sogenannte Cushing Syndrom.

Steffi Graf leidet!

Ihr Herz blutet, weil sie ihm nicht helfen kann Dabei kann es zu einem Vollmondgesicht, einer ra dikalen Gewichtszunahme durch Stammfettsucht und einem durch Fettansammlung zwischen den Schultern bedingten Stiernacken kommen. Andres Olisthesis Schübe kommen nun also häufiger. So wirkt es jedenfalls. Als würden sich die Abstände immer weiter verkürzen. Und jeder ist eine neue Tragödie. Für Andre, weil er sich vor Schmerzen schreiend auf dem Boden windet. "Nur hinlegen und abwarten – was anderes kann ich dann nicht tun", erzählt er. Eine Tragödie ist das auch für Steffi. Denn ihr Herz blutet jedes Mal. Weil sie nichts, aber auch gar nichts tun kann...

Auch scheint es aktuell überhaupt nicht gut zu gehen: