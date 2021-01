Stella Tennant: Topmodel beging Selbstmord!

Stella beging Suizid, wie jetzt "The Daily Telegraph" berichtet. Die gebürtige Schottin hatte in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. "Stella hat sich schon seit Längerem nicht wohlgefühlt. Wir verspüren tiefe Trauer und Verzweiflung darüber, dass sie das Gefühl hatte, nicht mehr weitermachen zu können – trotz der Liebe ihrer Familie und Freunden", heißt es in dem offiziellen Statement. Die Angehörigen bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.

