Stéphanie von Monaco: Nach dem Aus! So geht es jetzt für sie weiter

Den Weg über die Presseabteilung des Palastes wählte sie – noch immer ganz rebellisch – nicht. Stattdessen erwähnte sie es beiläufig in einem Interview. Unkonventionell bis zum Schluss! "Ich bin 60 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben. Von nun an strebe ich nach mehr", so die Prinzessin. Weiter heißt es: "Es ist Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Ich habe es verdient."