Stuart Damon: Der Schauspieler ist tot!

Stuart Damon hatte eine erfolgreiche Karriere. Erstmals stand er im Jahr 1977 als Alan Quartermaine vor der Kamera. Seine Serienfigur verstarb im Jahr 2008 - trotz seinem Serientod kehrte er immer für kürzere Gastauftritte in die Serie zurück. Im Jahr 1999 wurde er sogar mit dem Emmy geehrt. Er war auch in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen - darunter zählen unter anderem "Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt", "Zeit der Sehnsucht", "Mike Hammer", "Diagnose Mord", "Fantasy Island" und "Hotel".

