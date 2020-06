Supertalent 2014: Das ist die neue "alte" Jury

Wer sich von dem Quartett bewerten lassen möchte, kann sich bereits jetzt bei RTL bewerben. Bis zum 1. Mai können die Online-Bewerbungen bei www.rtl.de eingereicht werden.

Auch in diesem Jahr sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Egal ob man mit gesanglichen, tänzerischen, akrobatischen oder völlig abgefahrenen Talenten punkten möchte - das Motto lautet: Hauptsache außergewöhnlich!

Dem "Supertalent 2014" winkt auch in diesem Jahr ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und ein Auftritt in Las Vegas.