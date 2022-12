Suri Cruise: Endlich nicht mehr einsam!

Dick eingemummelt bummeln die Girls durch das winterliche Manhattan, es wird gescherzt und gelacht. Was diesen Anblick so besonders macht? Bei einem der Mädchen, die hier so ausgelassen das Leben feiern, handelt es sich um Suri Cruise, die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise. Und die hat man selten so fröhlich gesehen!

Auch interessant