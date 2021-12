Susan Sideropoulos: Überraschendes GZSZ-Comeback trotz Serientod

An diese Szene können sich die Fans von GZSZ wohl noch alle erinnern: Leon (Daniel Fehlow, M.) sitzt am Bett der toten Verena (Susan Sideropoulos). Nach dem tragischen Serientod war ein Comeback in der Serie eigentlich ausgeschlossen - doch nun die Überraschung: Susan Sideropoulos steht wieder vor der Kamera!

