Susan Sideropoulos: "Zwischendurch ist der Schmerz kaum zu ertragen"

Susan: Mein Wiedererkennungswert ist eindeutig: bunt, bunter, am buntesten. Ich besitze, glaube ich, drei schwarze Kleidungsstücke – der Rest ist farbenfroh. Neon, Pink, Color Blocking – das bin ich. Alles, was verspielt, mädchenhaft und fröhlich ist, ein Herz, eine Blume – das gehört einfach zu mir. Marken oder Labels interessieren mich nicht. Ich kenne viele gar nicht. Ich habe keine Markentasche, besitze für eine Frau vergleichsweise wenig Schuhe. Ich kaufe, was mich anlacht – nicht, was im Trend ist.