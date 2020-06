Sibylle Rauch nackt: Die heißesten Bilder der Porno-Ikone

In den 80er Jahren war sie Deutschlands absolutes Sexsymbol: Sibylle Rauch. Berühmt wurde sie durch ihre Rolle in der Erotik-Komödie "Eis am Stiehl". Lange Zeit ließ sie sich daraufhin als Schauspielerin feiern, bis sie sich dafür entschied, in die Hardcore-Branche zu wechseln und als Porno-Star Erfolge feierte. Die heute 58-Jährige hatte einen Höhenflug, wollte immer mehr. Doch dann wendete sich das ihr Bblatt plötzlich. "Wenn man ganz oben war wie ich seinerzeit, dann ist die Fallhöhe enorm. Ich hatte damals alles: eine schicke Penthouse-Wohnung in München, einen tollen BMW, Schmuck, Geld. Dann kam der Absturz", erzählt sie in einem Interview mit der Abendzeitung München. Und dieser Fall war tief, kostete der ehemaligen Porno-Queen sogar fast das Leben. "Ich hatte weder eine richtige Wohnung noch eine Krankenversicherung, auch überhaupt kein Geld mehr, und lebte von der Hand in den Mund", sagt Sibylle Rauch. Um Geld ran zu schaffen, prostituierte sie sich sogar.