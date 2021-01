Sylvain Sylvain: Gitarrist der New York Dolls ist tot!

Große Bekanntheit erlangte Sylvain Sylvain vor allem als Gitarrist, Pianist und Songschreiber Teil der Band New York Dolls. Auch nach dem Band-Aus war der Musiker weiterhin in der Branche tätig. Nachdem es die letzten Jahren eher ruhig um den Musiker geworden ist, wendete sich nun Ehefrau Wanda mit der Todesmeldung an die breite Masse.